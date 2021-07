Maltempo nel Vicentino, tromba d'aria a Roana e allagamenti a Schio

Il maltempo previsto si è abbattuto sul Vicentino. E se Vicenza, nel pomeriggio di martedì, ha visto solo poche gocce, così non è andata nell'Alto Vicentino e sull'Altopiano di Asiago.

I pompieri sono intervenuti a Schio per un nubrifagio forte che ha causato diversi allagamenti, mentre squadre dei vigili del fuoco di Asiago sono impegnate per una probabile tromba d'aria (qui il video) che da Canove di Roana si è spostato in direzione sud-sudovest (secondo quanto riferisce la pagina Facebook di Meteo in Veneto).

Il passaggio del tornado, ha provocato lo scoperchiamento di una casa, oltre che cavi elettrici caduti con conseguente black out e alberi abbattuti dal forte vento nella zona dello Spillek. Chiusa, per detriti in mezzo alla carreggiata, la strada che da Mezzaselva porta alla zona del Verena

Qui sotto le foto dalla pagina Facebook di Meteo Triveneto: "Contrada Rebeschini di Roana, case e fienili scoperchiati, danneggiate anche delle serre per coltivazione intensiva".

(Articolo in aggiornamento)