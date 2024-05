Maltempo, continua lo stato di allerta in provincia: "Scuole chiuse per non aggravare la situazione"

Le piogge continue mettono in difficoltà il territorio, tra i Comuni messi in maggiore difficoltà c'è sicuramente quello di Marostica.

Con un'ordinanza battuta nella serata di giovedì, il sindaco Matteo Mozzo ha disposto la chiusura delle scuole: "Lo stato di allerta prosegue oramai da 10 giorni - ha spiegato il primo cittadino - Scuole, di ogni ordine e grado, chiuse per la giornata di venerdì perchè non possiamo permetterci situazioni di aggravio e di messa in rischio di persone, abbiamo il Longhella che rimane un sorvegliato speciale. Scuole chiuse anche perchè dobbiamo tenere le strade più sgombre possibili. La strada provinciale che parte da Marostica centro e collega l'Altopiano di Asiago in questo momento è l'unica via importante di comunicazione con le frazioni collinari in quanto tutte le altre strade di accesso presentano criticità che ne compromettono anche l'accesso ai mezzi di soccorso".

A Crosara le famiglie su ordinanza comunale sono state evacuate.

"Sono state riscontrate sei frane - sottolinea il sindaco - capisco i disagi ma stiamo cercando di fare il bene di tutti".