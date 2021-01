Maltempo, Bacchiglione vicino al livello di guardia

La pioggia in pianura ha fatto alzare il livello dei fiumi: aperto il bacino di laminazione di Montebello. Nevicate in quota sull'Altopiano e sulle piccole Dolomoti. A Cima Grappa 20 centimetri di neve

La perturbazione che in queste giorni si sta abbattendo anche sul Vicentino, con piogge incessanti, ha fatto alzare il livello del Bacchiglione. Il livello di guardia è a 4,5 metri e alle 10:30 di questa mattina il fiume a Ponte degli Angeli aveva raggiunto i 4,25 metri, quindi poco sotto la soglia dell'allerta. La protezione civile sabato aveva diramato l'allerta per il rischio idraulico e idrogeologico fino alle ore 18 di domani.

In provincia l'Agno Guà ha raggiunto a Ponte Brogliano il livello arancione di allerta ed è sotto osservazione anche il Chiampo, interessato da una piena per adesso ancora contenuta. In ogni caso, nella notte tra sabato e domenica, il bacino di laminazione di Montebello è stato aperto. La previsione è comunque una riduzione della portata dell'acqua per la diminuzione delle precipitazioni. Per quanto riguarda la situazione della neve, sono abbondanti le precipitazioni sia sull'Altopiano di Asiago che sulle Piccole Dolomiti. A Cima Grappa, in una notte, sono caduti più di 20 centimetri di neve.