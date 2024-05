Maltempo, nuova perturbazione: convocato il Coc

Vista la previsione per la serata di oggi, lunedì 20 maggio, di nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni anche intense, il Coc, rimasto aperto anche nel week end, si riunisce alle 14.30 per fare il punto della situazione ed esaminare il nuovo bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, atteso per il primo pomeriggio.

Già in mattinata una squadra di Amcps sta effettuando una verifica delle scorte di sacchi di sabbia presenti negli otto punti di distribuzione, procedendo a rimpinguarli dove necessario.

Preoccupa infatti la situazione delle zone in cui l’acqua non è ancora stata completamente assorbita dal terreno.

I punti di distribuzione dei sacchi di sabbia sono confermati in viale Trissino (incrocio con via Del Grande - parcheggio Stadio); contra' Santi Apostoli; viale Fusinato (incrocio con strada di Gogna); piazza Matteotti (davanti all’ostello della gioventù); ponte degli Angeli (in Piazza XX settembre); viale Sant'Agostino all'incrocio con via Valdorsa; vicino alle chiesa di Debba; vicino alla chiesa di San Pietro Intrigogna.

I cittadini delle zone a rischio allagamenti sono invitati a verificare gli aggiornamenti che saranno pubblicati sul sitowww.comune.vicenza.it e sulle pagine social del Comune.

È possibile iscriversi al servizio Telegram t.me/ComuneVicenza (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42734,293130).

Per segnalazioni è attiva la centrale operativa della polizia locale al numero 0444545311