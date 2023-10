Maltempo, parchi ancora chiusi per vento forte ma il livello dei fiumi cala dopo la piena

Prosegue l’ondata di maltempo che ha fatto scattare anche a Vicenza l’allerta della protezione civile e l’attivazione in forma ristretta del Coc, il centro operativo comunale.

Questa mattina hanno fatto il punto della situazione il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore con delega alla protezione civile Matteo Tosetto.

«Attraverso il gruppo dei volontari di protezione civile, che ringraziamo per l'impegno, abbiamo monitorato per tutta la notte la situazione – hanno commentato Tosetto e Possamai – rilevando intorno alle 3 e mezza il passaggio dell’ondata di piena del Bacchiglione e del Retrone, entrambi repentinamente ingrossati a causa delle piogge persistenti. A ponte degli Angeli in poche ore siamo passati da 80 centimetri a 4 metri e 41 centimetri segnalato alle 3.40. Poi l’acqua è via via defluita, senza comportare problemi alla rete idrografica principale. Il Retrone, invece, ha segnato il picco di 1 metro e 57 centimetri alle 5.57 per poi cominciare a scendere».

Non sono stati segnalati problemi di rilievo nemmeno alla rete secondaria.

Nel corso della mattinata Amcps ha effettuato una ventina di interventi di pulizia delle caditoie dalle foglie.

«A questo proposito .- ha ricordato il sindaco Possamai - i cittadini possono utilmente collaborare, segnalando attraverso l’app ComuniChiamo eventuali intasamenti, ferma restando l’indicazione di chiamare il comando della polizia locale in caso di interventi urgenti».

Lungo la riva del Retrone, all’altezza del Vi.Bicipark di ponte San Paolo, il maltempo ha provocato la caduta di un albero verso il fiume. Anche qui in mattinata i tecnici di Amcps hanno effettuato un primo sopralluogo e nelle prossime ore effettueranno l’intervento di recupero della pianta.

Nel darne notizia il sindaco Possamai è ritornato sull’albero caduto venerdì in viale Roma: «L’esito delle indagini sul tiglio caduto a Campo Marzo, che pure risultava attenzionato come moltissimi altri alberi in città, sarà decisivo per assumere decisioni sull’intero patrimonio arboreo. Venerdì è successa una cosa grave che poteva avere risvolti drammatici. Siamo pronti a decisioni drastiche sul patrimonio arboreo. Prima di qualsiasi attenzione verso gli alberi viene la sicurezza dei cittadini».

Anche per oggi, nel frattempo, l’amministrazione ha deciso di mantenere chiusi i parchi, valutato l’ultimo bollettino Arpav che segnala vento forte.



In via preventiva, infine, tra ieri pomeriggio e oggi i volontari della protezione civile hanno verificato la tenuta dei vecchi sacchi di sabbia e ne hanno confezionati di nuovi, per un totale di 1.000, accatastati nella sede di via Frescobaldi, pronti per essere distribuiti in caso di necessità.Il Coc ristretto rimane attivo fino alla conclusione dell’emergenza meteo, così come i volontari della protezione civile divisi in quattro squadre.