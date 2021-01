Maltempo, Altopiano fuori dall'emergenza ma vigili del fuoco ancora al lavoro

Vigili del fuoco ancora al lavoro sull’altopiano di Asiago per l’emergenza neve. Anche nel giorno dell'Epifania squadre al lavoro per la rimozione di neve e lastroni di ghiaccio pericolosi per la pubblica incolumità. Il sindaco di Vicenza e presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco si è recato nella mattinata in visita all’Altopiano dei Sette Comuni, in particolare al comune di Roana, per verificare con i sindaci locali la situazione a pochi giorni dall’abbondante nevicata che ha portato oltre un metro e mezzo di neve.

«Un lavoro immenso, che ha permesso all’Altopiano di uscire dall’emergenza in tempo record». ha dichiarato Rucco. Sulle strade provinciali dei 7 Comuni Vi.Abilità è intervenuta con più di 100 mezzi, i tecnici comunali e gli addetti ai piani neve, che senza sosta hanno rimosso la neve dalle strade assieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile, volontari arrivati da tutto il vicentino in supporto ai locali, mettendo a disposizione mezzi e strumenti utili per pulire le strade, tagliare e rimuovere rami e piante che ostruivano i passaggi, liberare i tetti, garantire i collegamenti con le contrade rimaste isolate.