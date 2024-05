Tempo in miglioramento, Coc aperto fino a lunedì

Le previsioni meteorologiche sono in miglioramento e il bollettino appena emesso della Regione del Veneto per il bacino idrografico di Vicenza indica fino alle 14 di domani, sabato 18 maggio, il livello di allerta giallo (attenzione) sia per il rischio idraulico, sia per il rischio idrogeologico.

In accordo con il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) gestito dalla prefettura, il Centro operativo comunale (Coc), rimane operativo a supporto delle attività necessarie al rientro dell’emergenza.

Chi ha subìto allagamenti è invitato a fotografare i danni e a tenere scontrini e ricevute delle spese sostenute, in attesa di avere dalla Regione del Veneto - che ha chiesto lo stato di crisi - indicazioni circa l'iter per la richiesta di ristoro. Entro domenica è possibile riportare i sacchi di sabbia nei punti di distribuzione, per il successivo recupero da parte di Amcps.

Per eventuali segnalazioni telefoniche, la centrale operativa della polizia locale risponde fino alle 24 al numero 0444 545311.