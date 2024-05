Maltempo, livello di allerta rosso

Maltempo: l’ultimo bollettino della Regione del Veneto indica per il bacino idrografico di Vicenza il livello di allerta rosso (allarme) per il rischio idraulico e arancione per il rischio idrogeologico (preallarme).

Il Coc ricorda di evitare di entrare negli interrati e di sostare lungo gli argini con il riprendere delle precipitazioni previste per le prossime ore.

I luoghi allestiti per la distribuzione dei sacchi di sabbia nelle zone a rischio allagamenti sono in viale Trissino (incrocio con via Del Grande - parcheggio Stadio), contra' Santi Apostoli, viale Fusinato (incrocio con strada di Gogna), piazza Matteotti (davanti all’ostello della gioventù), ponte degli Angeli (in Piazza XX settembre), viale San'Agostino all'incrocio con via Valdorsa, vicino alle chiesa di Debba, vicino alla chiesa di San Pietro Intrigogna.