Temporali e grandine: allerta gialla in Veneto

Dal pomeriggio di domani, venerdì 21 giugno è previsto l’arrivo da ovest di una nuova fase di instabilità meteorologica, con fenomeni temporaleschi di forte intensità e grandinate localmente anche consistenti.

A fronte di questa previsione emessa dal Centro funzionale decentrato della Regione che per Vicenza indica un’allerta “gialla” (Stato di attenzione) per criticità idrogeologica per temporali, la Protezione civile comunale invita i cittadini a mettere al riparo i propri beni e in particolare i veicoli, per evitare danni alle carrozzerie.

I fenomeni dovrebbero esaurirsi nelle primissime ore di sabato 22 giugno.