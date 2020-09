Maltempo, dal Cdm via libera allo stato di emergenza per il Veneto

“Oggi il Cdm ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per le province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, destinando così le prime somme per intervenire a seguito dell’ondata di maltempo di fine agosto", lo dichiara in una nota il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

"Grazie al grande lavoro della Protezione civile, in maniera tempestiva - sottolinea - si è proceduto alla ricognizione dei danni e alla stima dei primi interventi urgenti da mettere in atto, stanziando 6,8 milioni di euro. Gli approfondimenti della protezione civile andranno ancora avanti e il Governo potrà deliberare presto nuovi interventi per sostenere i cittadini e le aziende ove fosse necessario. Questo provvedimento dimostra, ancora una volta, la massima attenzione del Governo verso il Veneto e verso tutti i territori colpiti da maltempo, così come già avvenuto lo sorso novembre gli interventi adottati a seguito dell’acqua alta a Venezia”.

Sulla questione è intervenuto anche il sottosegretario all’Interno con delega agli Enti Locali Achille Variati: “Il Ministero dell’Istruzione ha decretato stanziamenti pari a 1.353.256 euro, che serviranno per gli interventi di manutenzione straordinaria agli edifici scolastici rimasti gravemente danneggiati dal maltempo".

"Voglio anche sottolineare che si tratta del 100% di quanto richiesto dagli enti locali - continua Variati - 182.756 euro dalla Provincia di Vicenza, 50.000 euro dal Comune di Arzignano e 48.500 da quello di Trissino e poi 400.000 euro e 72.000 euro per i Comuni veronesi di Montecchia di Crosara e di Soave (Verona). Ovviamente - conclude Variati - si tratta solo di un primo passo, perché altri sono i danni patiti dal territorio: ma credo sia una dimostrazione di piena attenzione e vicinanza concreta del Governo che le prime risorse vengano stanziate così rapidamente e a favore delle scuole, che sono fucina indispensabile di costruzione del futuro”.