Maltempo, danni alle sedi Uil del Veneto

“Nelle sedi provinciali di Treviso, Verona e Vicenza della Uil Veneto abbiamo subito dei lievi danni che, per fortuna, non hanno bloccato il lavoro". Lo riferisce Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto segnalando delle problematiche a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbatutto sul territorio regionale.

"La Uil Veneto esprime la totale vicinanza a tutti i cittadini che hanno subito danni - continua Toigo - ma anche alle istituzioni pubbliche e alle realtà private. Ringrazia tutti coloro che in queste ore si son fatti in quattro per tenere sotto controllo la situazione eccezionale: dalla Regione Veneto con la Protezione civile, i Vigili del fuoco, tutti i volontari e soccorritori che sono scesi in campo per tutti noi".

"Va detto e sottolineato che anche se abbiamo visto il nostro territorio ancora una volta ferito dal maltempo - conclude - non abbiamo avuto né morti né feriti rispetto alle alluvioni passate. Nel 1966 in Veneto si sono registrati oltre 100 morti. Dopo l’alluvione del 2010 si è cominciato sul serio a lavorare sulla messa in sicurezza idraulica del suolo ed oggi si raccolgono i risultati: grazie ai bacini di laminazione e all’importante lavoro effettuato sugli argini si è riusciti a gestire questa ennesima emergenza. Lo si tocca con mano. Bisogna prenderne atto e per questo si deve solo ringraziare”.