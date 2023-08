In via precauzionale, a seguito del maltempo previsto dalla Regione del Veneto, come segnalato dagli ultimi bollettini Arpav, l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere nel pomeriggio di oggi Parco Querini e il Giardino Salvi.

Riapriranno, domani, martedì 29 agosto, salvo imprevisti.