Maltempo, proseguono i lavori di bonifica a Isola Vicentina: da domani riaprono le scuole

Castelnovo, è tra le località maggiormente colpite dalla furia del maltempo che si è abbattuto in Veneto nei giorni scorsi. Lì, nella frazione di Isola Vicentina, volontari e residenti sono al lavoro per i ripristinare l'area, pulendo e rimuovendo i rifiuti. In prima linea gli uomini della Protezione civile.

Sarebbero una dozzina le famiglie sfollate e di danni supererebbero i 100 milioni di euro.

La buona notizia è che come riferito dal sindaco Francesco Gonzo, in accordo con il dirigente scolastico e grazie alle pulizie eseguite dal Personale ATA, le attività didattiche riprenderanno domani, lunedì 20 maggio ed è stata richiesta anche la riattivazione della linea E13 Vicenza - Schio.