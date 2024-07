Maltempo, agricoltura: nel Vicentino danni per 1,5 milioni di euro

Danni da grandine ed eccesso pioggia con alluvioni. Nella provincia berica è iniziata da una prima conta i danni ammontano ad 1,5 milioni di euro. In provincia di Vicenza il maltempo si è abbattuto su circa 50 ettari di terreno colpito da grandine dal 75 al 100 per cento; altri mille ettari sono stati colpiti da eccesso di piogge e alluvioni con danni che vanno dal 20 al 100 per cento ed in questo caso le stime sono ancora in corso.

I danni dalle abbondanti piogge sono più evidenti sui cereali in particolare modo nei frumenti che creano problemi per la raccolta e si avrà una produzione bassa, nei mais con ritardi per le semine e l’orzo che avrà una ridotta produzione. Nell’uva i danni si evidenziano il ritorno della peronospora e flavescenza dorata. Il presidente di Condifesa TVB Valerio Nadal ed il direttore Filippo Codato in questi giorni sono in costante contatto con i tecnici per capire l’entità dei danni causati da un maltempo fuori stagione che sta già determinando numerosi e pesanti problemi agli imprenditori agricoli. Nadal intervenendo sul maltempo fuori stagione ha sottolineato: “di fronte a questi eventi l’unica soluzione è assicurarsi, anche grazie al contributo pubblico Ue che riduce i costi del 70 per cento. La situazione è pesante e per molte imprese i danni sono ingenti”. Nadal ha proseguito: “il nostro obiettivo è la tutela del reddito dei nostri imprenditori agricoli”. Sulla questione è intervenuto anche il direttore di Condifesa TVB Filippo Codato: “Siamo tra i primi per capitale assicurato e numero soci. Sta aumentando la consapevolezza degli imprenditori agricoli che non si può lasciare in campo la produzione senza una copertura assicurativa e mutualistica. Ciò è dovuto al fatto che aumentano eventi avversi atmosferici. Abbiamo molti produttori di uva con ingenti capitali esposti ai rischi. Il grosso lavoro è di divulgare le opportunità anche legate al contributo comunitario che copre fino al 70 per cento del costo”