Maltempo, rotture arginali e allagamenti: "Piovosità come nel 2010 ma nel giro di poche ore"

"Una decina le rotture arginali, la Pedemontana (nel tratto Altivole - Riese) ha avuto un allagamento in una galleria e in generale movimenti franosi da paura". Questa la panoramica di quanto accaduto nelle ultime ore in Veneto a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato tutte le province, in momenti diversi.

I bacini di laminazione hanno messo in sicurezza gli abitati: "Montebello riempito al 50%, Colombaretta al 100% così come l'Orolo, viale Diaz 30%, Trissino al 40% e Muson dei Sassi 100%". "Nel 2010 abbiamo avuto 32 rotture arginali, oggi 10, significa che le opere hanno funzionato", ha sottolineato il presidente regionale.

Sulla rottura dell'argine di Camposampiero (Padova): "Stanno facendo un lavoro strepitoso - ha dichiarato il governatore Zaia - sono intervenuti tempestivamente, stanno tappando la falda dell'argine. Il modello dava una dispersione fino a Santa Maria di Sala, sono arrivati fino a Massanzago".

Le criticità dell'ultima ora vedono: "L'ospedale di Camposampiero con il piano di sterilizzazione allagato, così come l'ospedale di Cittadella con gli scantinati allagati". Segnalate criticità anche nel Trevigiano, in particolar modo ad Asolo dove sono state isolate 15 persone nella notte e Castelfranco dove si è registrata una piovosità importante. In provincia di Padova è stato allagato un allevamento di tacchini che sono morti.

L'assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin sottolinea la tempestività di intervento dei tecnici, dei volontari e dei Vigili del fuco che provenienti da tutto il Veneto sono scesi in campo. "Le previsioni ci stanno aiutando - continua - avremo qualche precipitazione localizzata fino a martedì dove è previsto un altro fenomeno ma di intensità inferiore".