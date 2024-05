Maltempo, livello dei fiumi in costante calo: emergenza passata

Alla riunione di questa mattina, venerdì 17 maggio, alle 10 al comando della Polizia locale, del Coc con il Ccs è stato confermato il progressivo miglioramento della situazione. Dopo la perturbazione di ieri sera, il livello dei fiumi ha iniziato a decrescere. Nel dettaglio, il Bacchiglione è in costante decrescita dall’una e dieci di questa notte e il Retrone dalle 21 di ieri.

Al momento è interdetta alla circolazione solo strada dei Ponti di Debba. In zona Stadio resta attiva un’idrovora, mentre non sono più necessarie le due aggiuntive così come quella in via Leoni. Nella notte non è arrivata nessuna ulteriore segnalazione.

Il Coc in forma ristretta resta aperto, con la centrale operativa attiva fino alla mezzanotte di oggi per le segnalazioni telefoniche al numero 0444 545311.

I cittadini entro domenica sera possono riportare i sacchi di sabbia (5mila in tutto quelli consegnati in questi giorni da Amcps e Gruppo Comunale della Protezione Civile) nei punti di distribuzione per il successivo recupero da parte di Amcps. I punti individuati sono: viale Trissino (incrocio con via Del Grande - parcheggio Stadio), contra' Santi Apostoli, viale Fusinato (incrocio con strada di Gogna), piazza Matteotti (davanti all’ostello della gioventù), ponte degli Angeli (in Piazza XX settembre), viale San'Agostino all'incrocio con via Valdorsa, vicino alle chiesa di Debba, vicino alla chiesa di San Pietro Intrigogna