Maltempo, situazione sotto controllo ma permane lo stato di allarme per piogge in quota

I livelli di Retrone (1,66 metri alle 8) e Bacchiglione (3,21 metri alle 8) stanno crescendo, senza destare al momento preoccupazioni. Anche la rete idrografica secondaria non ha registrato nuove significative criticità.

Dalle 22 di ieri sera, lunedì 20 maggio, alle 8 di stamane sono piovuti 30 millimetri in città (Sant’Agostino), 98 millimetri a Recoaro, 93 millimetri a Valli del Pasubio. Visto il perdurare delle precipitazioni soprattutto in quota, rimane lo stato di allarme per l’ingrossamento dei corsi d’acqua che alimentano il Bacchiglione, con picco di piena previsto per il pomeriggio.

Nella notte nella sede della protezione civile di via Frescobaldi sono stati preparati 4500 nuovi sacchi di sabbia, pronti per essere distribuiti nelle otto postazioni predisposte in città.

Il Coc è rimasto operativo tutta la notte e la centrale operativa non ha registrato segnalazioni; nessun intervento è stato eseguito dalle pattuglie e dalle due squadre di protezione civile presenti e ancora attive nel territorio.