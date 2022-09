Trovato a letto senza vita, giovane muore in vacanza a Maiorca

Elia Fiorio, 24enne di Pianezze originario di Nove, è morto durante una vacanza con gli amici a Maiorca. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di martedì. Secondo quanto ricostruito il giovane avrebbe detto agli amici di non sentirsi bene in quanto aveva un forte mal di testa e sarebbe ritornato in albergo. I suoi compagni di viaggio, di ritorno dalla spiaggia, lo hanno trovato disteso sul letto della camera che non dava segni di vita. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorsi ma per il ragazzo non c'era più niente da fare. Per le autorità spagnole si tratterebbe di una morte naturale.

Elia lavorava al supermercato Coop di Sarcedo e giocava a baskin con la squadra "6 cesti". La società sportiva, su Facebook, ricorda così il 24enne: "Tu, Elia, il Baskin lo incarnavi eccome, sempre disponibile dentro e fuori dal campo, con tutti. E in un uno sport che fa dell’inclusione il suo punto di forza, tu avevi colpito nel segno col tuo modo di fare, apprezzato da atleti, genitori, allenatori e dirigenti. Allo stesso tempo però avevi capito che il Baskin era uno sport vero e proprio e in quanto tale aveva bisogno di impegno e costanza. Eri uno dei primi ad arrivare ad allenamento e durante gli allenamenti/partite ti arrabbiavi se qualcosa non ti riusciva perché ci tenevi. Ci tenevi a fare bene per te, ma soprattutto per la squadra. Squadra a cui volevi bene e che ti voleva bene, in ogni suo componente che oggi ti ricorda con affetto e che da ora in poi giocherà in tuo onore. Ci manchi già tantissimo, caro Elia, e la famiglia del Baskin 6 Cesti ti porterà sempre nel cuore".