Malga Cornetto cerca un gestore: aperta la gara pubblica

Il Comune di Valli del Pasubio ha aperto la procedura di raccolta delle offerte economiche per l’affidamento in concessione del ristoro Malga Cornetto, diventata punto di riferimento per gli escursionisti che frequentano le "Piccole Dolomiti".

Come si legge nella gara pubblica, la gestione della struttura avrà una durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per altri 5 anni.

L'importo a base d’asta è di 15.000 euro più IVA annui. Le offerte dovranno pervenire, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Valli del Pasubio, entro e non oltre le 12 del 29 gennaio 2024.



Tutte le informazioni relative alla gara sono consultabili attraverso il sito del comune di Valli del Pasubio al link www.comune.vallidelpasubio.vi.ti.