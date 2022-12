A Maddalene al parco di via Cereda sarà realizzata un’area fitness all’aperto

È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della zona fitness all’aria aperta al parco di via Cereda a Maddalene dall’importo complessivo di 60 mila euro.



“Con questo progetto – spiega il vicesindaco con delega allo sport e ai lavori pubblici Matteo Celebron – interveniamo in un ambito molto frequentato dai residenti di Maddalene, ma non solo. Il percorso delle Risorgive tra l’altro sarà implementato con un collegamento da Maddalene vecchie verso Costabissara, zona Fornaci. L’obiettivo è quello di creare strutture all’aperto accessibili a tutti che possano diventare uno spazio dedicato alla salute e al benessere delle persone. Al parco di via Cereda verranno installati tre attrezzi per l’esercizio fisico all’aperto e una struttura per la pratica del calisthenics, che saranno collocati su due piastre in calcestruzzo armato rivestite con pavimentazione antitrauma colorata. Inoltre, per descrivere gli esercizi fisici saranno presenti dei pannelli illustrativi integrati con un sistema di QrCode per l’utilizzo di tutorial specifici”.

Il progetto prevede delle modifiche minime allo stato del parco di via Cereda e l’impiego di materiali duraturi che consentano di ridurre gli interventi di manutenzione nel tempo.



Nel dettaglio, la struttura per la pratica del calisthenics o per gli esercizi corpo libero sarà dotata di sbarre alte, parallele e verticali, di anelli, di uno schienale per esercizi funzionali, della panca reclinata, di due spalliere, di cui una svedese, del percorso sospeso ad anelli e di maniglie per presa. Le tre attrezzature per il fitness, di dimensioni variabili, saranno dotate di sedute, schienali e supporti.