Madame e il suo "passo indietro" su Vicenza: "Sei una città che amo"

Nemmeno lei, in tutta la sua spontaneità, pensava che un'intervista potesse avere tutta questa eco tanto da "far scomodare" il neo eletto sindaco Giacomo Possamai e invece...Madame è intervenuta sui social mettendo "pace" alla querelle nata in seguito alle sue dichiarazioni rilasciate nel podcast Tintoria dove parlava del suo rapporto conflittuale con la sua città, Vicenza.

L'ha fatto pubblicamente dopo che anche il neo eletto sindaco era intervenuto per arginare la questione e invitandola a lavorare con lui. La cantante è infatti intervenuta con un post dove scrive: "Infine, cara Vicenza, sei una città che amo, e come tutti gli amori abbiamo avuto delle difficoltà..." e aggiunge "Non serviva scomodare il nostro sindaco" con il quale si congratula per la vittoria elettorale.

Pace fatta dunque tra l'artista e la città del Palladio che saluta con un arrivederci: "Ci vediamo presto, magari all'Olimpico".