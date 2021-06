Madame sbotta con i fans: "Se non ascolti la mia musica non farmi alzare per un selfie"

Una fans l'avrebbe disturbata chiedendole una foto mentre cenava e lei è sbottata sui social. Madame pubblica sui social uno sfogo che accende la polemica

se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo