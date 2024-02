Madame si mette a nudo e scatena i social

Madame sorprende i followers postando una foto senza reggiseno scattata durante la sua vacanza in California, a Santa Monica. Uno scatto bollente, provocatorio, con il seno ben visibile e coperto solo da due emoticon.

Non è la prima volta che la cantante vicentina si scopre sui social. Lo scorso anno aveva condiviso uno scatto dove si mostrava in intimo, con i capezzoli in bella vista. Questa volta però si è spinta un po' oltre e la foto ha scatenato i commenti dei followers.

"Assomigli ad un uomo che assomiglia ad una donna che assomiglia ad un uomo!", "Quanta strada devi fare per vedermi in mutande, diceva" scrivono alcuni utenti mentre altri la definiscono "stellare" e la eguagliano ad una dea.