Falsi green pass, Amadeus interviene sul caso Madame. A Roma imbarazzo per il concerto di Capodanno

"In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano". Lo ha detto Amadeus, durante la sua partecipazione di ieri al programma The Flight di RTL 102.5, intervenendo come direttore artistico sulla vicenda che vede coinvolta la cantante vicentina coinvolta nell'indagine sulle false vaccinazioni anti-Covid.

Un commento, quello di Amadeus, che si attendeva dal 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, quando è arrivata la notizia di Madame indagata nell’inchiesta della procura di Vicenza sulle finte vaccinazioni anti Covid per ottenere il Green pass. Risale allo scorso febbraio l'arresto, ad opera della procura, dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel, oltre al compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo: l'indagine ipotizzava a vario titolo i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. I due medici sono stati rimessi in libertà, nel frattempo, perché caduto il rischio di reiterazione del reato.

L’artista di Creazzo, all’anagrafe Francesca Calearo, 21 anni a gennaio è una delle favorite per il prossimo Festival di Sanremo e il 31 dicembre dovrà calcare il palco allestito al Circo Massimo per il concerto di fine anno, evento con cui il Comune mira ad attirare quanti più turisti possibili per ripartire dopo la pandemia, come aveva confermato l’assessore capitolino Alessandro Onorato. La vicenda di Madame, riporta Romatoday, imbarazza non poco il Comune. A oggi il Campidoglio ha però scelto di non commentare la notizia dell'inchiesta, e lo stesso ha fatto Madame.

Sul caso è invece intervenuto Alessio Dall'Amato. "Ho passato due anni a combattere il Covid19. Dopo la battaglia che abbiamo fatto, la vicenda della cantante Madame mi lascia esterrefatto - ha scritto su Twitter l'assessore alla Sanità della Lazio - Auspico che almeno dal palco del Circo Massimo lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini".