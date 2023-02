Madame svela la sua intimità: "Ecco quante volte faccio sesso a settimana"

A soli 21 anni è una delle star della musica italiana più apprezzate dal pubblico. È stata una delle grandi protagoniste dell'ultimo festival di Sanremo, al centro di polemiche sia prima dell'inizio del Festival per la vicenda legata ai falsi vaccini, sia durante la kermesse canora per la presunta lite con Anna Oxa. A prescindere da tutto, il pubblico è dalla sua e gliel'ha dimostrato in termini di vendite e consensi.

Ma aldilà della Madame artista c'è anche la 21enne che si racconta ai followers e che nelle ultime ore ha svelato un aspetto inedito e un po' piccante sulla sua vita privata rivelando quante volte a settimana ha rapporti sessuali.

Madame, infatti, dichiaratamente bisessuale, ha svelato un dettaglio hot e decisamente sconosciuto sulla sua vita sessuale. Rispondendo alla domanda di un fan: "In una settimana quante volte fai sesso?", ha ammesso: "Abbastanza da non doverci pensare mentre faccio altro". Una risposta che lascia intendere che la vita sessuale della cantante sia particolarmente viva.

Inoltre, Madame, ha anche chiarito di non essere fidanzata attualmente. A chi le ha chiesto se avesse qualcuno nella sua vita, infatti, Madame ha risposto con grande chiarezza: "Madame sta con Madame" lasciando intendere di essere single e incentrata sulla sua carriera e il suo successo.

E se non sta con nessuno, con chi farebbe così tanto sesso a settimana Madame? Beh, molto probabilmente con qualche cosiddetto friend with benefit oppure, molto semplicemente, ricorre al fai da te. E sul suo carattere rivela: "Sono affettuosa ma anche estremamente diffidente".