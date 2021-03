Madame debutta con Madame: l'esordio discografico per la Festa del papà

Dopo l'avventura di Sanremo, la cantante vicentina lancia il suo primo album che vanta collaborazioni con grandi artisti della musica italiana e non solo

Ha pensato ad un debutto in grande, un album che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Villa Banks, Gue Pequeno, Carl Brave, Rkomi e altri ancora. Madame presenta Madame, il suo primo disco in uscita il 19 marzo prossimo.

Sarà disponibile in diverse versioni: digitale, cd standard, cd autografato con Fan experience (esclusiva Amazon), doppio vinile bianco, doppio vinile crystal con poster autografato.

Per la cantante vicentina è indubbiamente un momento d'oro. Dopo l'avventura sanremese, conclusasi con un ottavo posto in classifica e una menzione come miglior testo, Madame ha già conquistato la vetta della classifica Top50 di Spotify Italia con la sua "Voce".