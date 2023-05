Madame in concerto per la ricerca: do it for Vimm

Do it for Vimm è il claim scelto per la prima raccolta fondi e per la serata organizzata da Pegoraro Srl in collaborazione con Centro Porsche Padova a sostegno della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e dell’attività di ricerca dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM).

Ospite d’eccezione, e protagonista di un concerto esclusivo, la cantante e musicista Madame, che a partire dalle 20 di questa sera, venerdì 12 maggio intratterrà al Centro Porsche Padova i circa 300 ospiti che hanno aderito all’iniziativa, permettendo agli organizzatori di raccogliere oltre 30 mila Euro a sostegno della ricerca del VIMM.

L’iniziativa è rivolta in particolare a sostenere l’attività del Gruppo di ricerca del VIMM impegnato nell’identificazione di nuovi bersagli terapeutici nella cura delle leucemie, dei linfomi non Hodgkin e del mieloma multiplo.

“Iniziative come questa ci aiutano enormemente nel nostro duplice scopo di sostenere la ricerca e di avvicinare sempre più persone e più giovani alla nostra realtà e a quello che facciamo ogni giorno", ha sottolineato il direttore generale della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, Paolo Marizza. “La ricerca sulle malattie del sangue e delle leucemie è uno dei filoni principali di indagine che portiamo avanti al VIMM, e sapere di avere al nostro fianco un gruppo di sostenitori così attento rilancia la nostra azione”.

“La crescita economica del nostro network di professionisti e lo stretto legame con i bisogni della società in cui operiamo ci ha indotto ad adottare un comportamento socialmente responsabile” ha aggiunto Massimo Pegoraro.

“Abbiamo fatto nostro il concetto di responsabilità sociale d'impresa e per rendere questo proposito un progetto operativo e concreto è stato definito uno strumento che permetta di mettere insieme più soggetti per realizzare un evento finalizzato a un charity program. Questo progetto è stato declinato nel logo “DO IT FOR”, parole che riassumono l’obiettivo di questo nostro programma di beneficienza”.