Attacco notturno dei lupi, uccise una trentina di pecore: “Frutto della mancanza di strategie adeguate”

Giovedì notte, nel territorio comunale di Cogollo del Cengio - frazione di Ceresara - a 1000 metri di quota, otto cuccioli di lupo con la madre hanno condotto un assalto contro pecore e agnelli che si trovavano all'interno di un recinto elettrificato. Gli animali, spaventati, hanno sfondato la recinzione e sono letteralmente cadute "nella bocca del lupi". Il pastore, intervenuto, non ha fatto in tempo a fermare la predazione. In totale sono stati più di 30 gli animali uccisi dal branco. Dopo il fatto, è ripartita su più fronti la richiesta di un piano di abbattimento dei lupi.

“Si fa presto a caldeggiare l’abbattimento dei lupi, ma in realtà questa situazione è frutto della non applicazione di quelle misure di prevenzione che la Regione dovrebbe mettere a disposizione - è il commento della consigliera regionale Cristina Guarda - È comprensibile che gli allevatori si sentano abbandonati, ma il fomentare azioni violente e il ricorso ai fucili contro i lupi rischia di aggravare la situazione. Da anni ci battiamo per una gestione della popolazione del lupo che consenta una convivenza tra predatore naturale e attività economiche, ma fino a quando la Regione si limiterà a distribuire reti di contenimento e a risarcire i capi predati non vi saranno le condizioni per consentire tale convivenza. Senza: adeguate recinzioni, cani da guardia e strutture adatte al ricovero notturno del bestiame più vulnerabile questi incidenti si ripeteranno. Vi sono molti allevatori disposti ad aderire a progetti pilota di prevenzione, servono però adeguate risorse e senso di responsabilità da parte di chi amministra”.