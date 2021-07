Animali preda dei lupi, allevatore esasperato espone la carcassa

Un allevatore esasperato dall'ennesima predazione del lupo, espone in segno di protesta a carcassa del proprio animale dilaniato. É quanto accaduto nelle ore scorse ad Asiago.

A darne notizia è il sindaco Roberto Rigoni Stern attraverso un post su Facebook: "Il gesto del nostro allevatore - spiega- è rivolto alle autorità competenti alla gestione di questa grave problematica, perchè possano trarre l'ennesimo segnale di sofferenza e disagio di una categoria, quella degli allevatori, che da tempo chiede un aiuto tangibile nel "contenere" i numerosissimi danni che il predatore sta compiendo nel nostro territorio".

"Sono vicino a questo allevatore ed ai molti altri che hanno vissuto questi momenti così difficili - conclude il primo cittadino di Asiago - oggi, più che mai, bisogna che le Autorità competenti facciano la loro parte sostenendo un settore economico in estrema difficoltà, che chiede da tempo aiuto come lo hanno chiesto recentemente a Venezia i molti agricoltori guidati da Coldiretti che hanno invocato interventi urgenti contro i danni causati dai cinghiali. C'è bisogno della voce autorevole delle associazioni di categoria! C'è bisogno di fatti, non più di parole".