Babbo più bello d’Italia 2021, Luigi Pellizzari conquista la vittoria tra gli Evergreen

Mario La Boria, 31enne di Forlì è il “Babbo più Bello d’Italia 2021”. La nomina è arrivata sabato all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare - Riviera Romagnola, dove si è svolta la finale della 27° edizione del concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per i papà con più di 56 anni, l’unico requisito per partecipare è essere papà.

Successo anche per Luigi Pellizzari 61enne, di Dueville, papà di Amanda e Marco, di 33 e 27 anni che ha conquistato il titolo di Babbo più Bello d’Italia per la categoria Evergreen

Alla finale del concorso hanno preso parte 17 papà, che si sono “dati battaglia” cimentandosi in varie prove di abilità, chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie e chi si è cimentato in originali prove “creative”.

L’evento, organizzato da “Amare San Mauro” e Patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, è stato condotta da Paolo Teti, ideatore del Concorso (e di altri concorsi di bellezza e simpatia come “Miss Mamma Italiana”) e da Chiara Medea “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2020”.

Ospiti d’onore, Ivano Bordon ex portiere dell’Inter e della Nazionale, che ha presentato il suo libro “In Presa Alta” e Gino Stacchini ex attaccante della Juventus e della Nazionale.