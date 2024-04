Il ct Spalletti in visita ad Abilè a sostegno della raccolta fondi per il centro

Il ct azzurro Luciano Spalletti ha fatto tappa nel Vicentino. L'allenatore della nazionale di calcio è stato oggi, mercoledì 3 aprile, a Schio per una visita molto speciale. Dopo aver fatto un passaggio in Municipio, dove ha incontrato il primo cittadino Valter Orsi, è stato in visita al centro Abilè, residenza di persone affette da varie disabilità, per supportare la raccolta fondi a sostegno dell'ampliamento del centro stesso.

Il ct è stato accolto calorosamente dai residenti della struttura che hanno accolto tra abbracci, selfi e autografi.