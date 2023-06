Luciano Parolin tumulato al Cimitero Maggiore

Giovedì mattina, alla presenza del sindaco Giacomo Possamai, è stato tumulato nel Famedio del Cimitero maggiore Luciano Parolin. Per l'occasione era presente anche un delegazione dal Comune di Posina, città natale di Parolin.

La tomba dei cittadini illustri e benemeriti che con la loro vita e le loro opere hanno reso onore alla città accoglie ora anche lo storico e memorialista vicentino che, con le sue ricerche, i suoi libri e soprattutto con il suo impegno nella divulgazione e salvaguardia dei beni culturali immateriali, ha dato un prezioso contributo per far conoscere la storia e l’identità di Vicenza.

Chi era Luciano Parolin

Docente di educazione tecnologica, nato il 14 dicembre 1942 a Posina, Parolin ha speso gran parte della sua vita nello studio e nella promozione della storia di Vicenza, in particolare dal punto di vista toponomastico. Ricevendo nel 2021 il titolo di Cavaliere della Repubblica per l’intensa attività di ricerca storica nel nome dell’amore e della passione per la città. Per anni è stato membro della Commissione Comunale Toponomastica, e ha curato diverse pubblicazioni sull'origine e la trasformazione nel tempo dei nomi di luoghi, strade, piazze di Vicenza. Testimone attento del paesaggio urbano, è stato in grado, con semplicità, di raccontare lo spirito dei luoghi, custodendo e trasmettendo il ricordo degli avvenimenti di rilievo accaduti nei secoli, su cui si è formato il racconto della comunità vicentina.