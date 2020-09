"Luce dei tuoi occhi", primo ciak in piazza Erbe poi Villa Ferramosca Cantarella

Sono iniziate lunedì pomeriggio in piazza delle Erbe a Vicenza le riprese della nuova serie Tv “Luce dei tuoi occhi” che andrà in onda su Canale 5 e che vedrà come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, per la regia di Fabrizio Costa. La produzione si sposterà quindi a Brendola per poi rientrare in città l'11 settembre e rimanere a Vicenza fino a fine novembre. Altri set saranno allestiti in questo periodo anche in altri luoghi della provincia.

"È un'eccezionale occasione per valorizzare la nostra città che abbiamo cercato di cogliere fin da subito offrendo la disponibilità di spazi all'aperto in centro storico, ma anche di sedi prestigiose di proprietà del Comune, come il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati - spiega il sindaco Rucco -. Per ben sei serate la nostra città entrerà nelle case degli italiani raccontando una storia attraverso i volti e le voci della nota attrice Anna Valle, che è anche nostra concittadina, e di Giuseppe Zeno. Per tre mesi circa i mezzi e gli uomini della produzione si stabiliranno in città e avremo modo di vederli in azione tra le vie e le piazze del centro. Sarà anche un modo per avere l'opportunità di vedere da vicino le riprese di una serie tv. D'altra parte sarà necessario impedire l'accesso ad alcuni luoghi, anche se per periodi limitati, e per questo chiedo la collaborazione e la comprensione dei cittadini e di quanti si recheranno in città nei prossimi mesi".

"Ringrazio la produzione per aver collaborato affinché il programma culturale e di apertura museale non solo non venisse sospeso, mai e nemmeno momentaneamente, ma anche arricchito da questa occasione. I palazzi comunali di volta in volta sede del set, in particolare il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati, non saranno mai chiusi al pubblico, ma sempre visitabili dai turisti e dai cittadini che potranno anche assistere alle riprese, nel rispetto delle normative anti Covid-19" - precisa l'assessore alla cultura.

La trama si dipana tra melò e thriller, e ha come sfondo un'affascinante accademia di danza. Anna Valle, nel ruolo di Emma Conti, è una donna ambiziosa e coraggiosa convinta che la figlia, considerata morta, sia in realtà viva e si nasconda tra le allieve dell'accademia di danza dove lei, ormai famosa ballerina internazionale, ha mosso i primi passi. Emma Conti troverà un nuovo amore in Enrico (Giuseppe Zeno) che veste i panni di un insegnante di un liceo vicentino. La storia si annuncia accattivante e contemporanea per un pubblico di tutte le età.

Per consentire lo svolgimento delle riprese in città, fino alle 24 di martedì 1 settembre, contra' della Catena, lungo piazza delle Erbe, non sarà percorribile dalle auto e non sarà possibile parcheggiare. Gli autorizzati a parcheggiare in contra' della Catena potranno utilizzare gli spazi di piazza Biade, tra contra' Gazzolle, contra' della Catena e stradella dei Servi. Piazza delle Erbe rimarrà chiusa al passaggio pedonale.

Ma non sarà solo la città del Palladio a fare da cornice alla nuova serie, da martedì (e fino al 10 settembre) infatti la troupe si sposterà a Brendola, "Porta dei Berici", per girare all'interno e all'esterno di Villa Ferramosca Cantarella, ora di proprietà della famiglia Volpato.

La giunta comunale di Brendola ha concesso il patrocinio all'iniziativa per il ritorno di immagine a favore del paese: "È un'occasione molto importante di promozione del territorio - spiega il sindaco Bruno Beltrame - che sicuramente avrà degli effetti positivi anche dal punto di vista turistico e culturale. La serie tv è un ottimo biglietto da visita per la nostra città, che ha la grande occasione di entrare nelle case degli italiani con il volto della bravissima Anna Valle”.

“Auspichiamo - conclude il primo cittadino - che la protagonista e il regista si innamorino del nostro territorio, interessante sia sotto il profilo storico-culturale che ambientale, e che scelgano di girare anche qualche altra scena nei siti più suggestivi di Brendola".