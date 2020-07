"Luce dei tuoi occhi", il primo ciak a Roma: si cercano comparse per la nuova serie tv

Sono iniziate nei giorni scorsi a Roma le riprese di "Luce dei tuoi occhi", la serie tv prodotta da Banijay Studios Italy, ambientata tra Roma e Vicenza. SI tratta di un thriller melò che ruota attorno ad una scuola di danza vicentina, nella quale alberga un segreto che ha cambiato e stravolto la vita di Emma Conti, interpretata da Anna Valle, donna coraggio – nonché ballerina di fama mondiale – convinta che sua figlia, considerata da tutti morta, sia ancora viva e si nasconda proprio tra le allieve dell’Accademia, dove lei ha iniziato a ballare.

Nella sua grande battaglia, Emma troverà il supporto dell’insegnate di liceo Enrico, interpretato da Giuseppe Zeno, con il quale inizierà anche una passionale e intensa storia d’amore.

Dretta da Fabrizio Costa, "Luce dei tuoi occhi" è tra le prime serie Tv ad essere girate in Italia dopo l'allentamento delle misure di contenimento causate dalla pandemia: i set sono attualmente in corso a Roma, e poi, a Vicenza. Soggetto e sceneggiatura di Eleonora Fiorini e Davide Sala.

A tal proposito la società Indfule pictures srl. è stata incaricata dalla produzione per l'organizzazione dei casting per le comparse e le figurazioni speciali che saranno chiamate durante le riprese a Vicenza, a partire da inizio settembre.

Il casting è telematico: è sufficiente registrarsi con i propri dati ed una fotografia personale sul sito www.indifule.com tramite l'apposito form. La ricerca include persone di ogni età (purché maggiorenni). Per motivi logistici la selezione favorirà candidature residenti a Vicenza o province limitrofe.

In caso di selezione, i candidati saranno contattati direttamente dalla produzione per organizzare un provino su parte o per ulteriori istruzioni.