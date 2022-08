Lotto, centrata una quaterna da 250mila euro a Roana

A Roana, piccolo Comune del vicentino, è stata centrata al Lotto una quaterna da 249.500 euro sulla Ruota Nazionale grazie alla combinazione: 43 57 59 65. Il fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha vinto grazie a una puntata da 6 euro sui numeri 43-57-59-65 sulla ruota Nazionale. La vincita si piazza sul podio del 2022, alle spalle di quella da 600mila euro centrata a Milano il 22 gennaio e di quella da oltre 380mila euro realizzata a Napoli il 24 maggio. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni in tutta Italia, per un totale di 681,4 milioni dall'inizio dell'anno.

L'estrazione di ieri è stata particolarmente fortunata perché a Vietri di Potenza (PZ) è stato centrato un terno da 125 mila euro. E' quanto rende noto l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.

Il 10eLotto premia Lentini, in provincia di Siracusa, con un '6' da 60mila euro. Al secondo posto ci sono i 50mila euro vinti a Cesaro (ME). Chiudono il podio i 37.500 euro vinti a Cervasca (CN). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 3,06 miliardi di euro.