Lotto, in provincia di Vicenza una vincita da oltre 26mila euro

Festa in Veneto nell'ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, a Isola Vicentina, in provincia di Vicenza, sono stati vinti 26.250 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 186 milioni dall'inizio dell'anno.

Il 10eLotto ha premiato anche a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, è stato centrato un 9 da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 620 milioni dall'inizio dell'anno.