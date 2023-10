Terno secco sulla ruota di Genova, vinti 22.500 euro in provincia

Vincita da 22.550 euro ad Altavilla Vicentina. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 28 ottobre, nella città è stata registrata la vincita più alta di giornata: 22.500 euro grazie a un terno secco sulla ruota di Genova (18-36-63).

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 964,5 milioni di euro in questo 2023.