Lotteria Italia 2023 2024, primo premio a Milano: due vincite nel Vicentino

Venduto a Milano il biglietto del primo premio di prima categoria da 5 milioni di euro (F 306831 venduto al Bar Valdagno Sas di Stella) ma ci sono in tutto 210 biglietti fortunati per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Sono 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 quelli di terza categoria da 20mila euro ciascuno.

Come ogni anno l’estrazione finale dei premi di prima categoria è avvenuta durante la puntata speciale della trasmissione "Affari Tuoi" dal Teatro delle Vittorie, a Roma. Rispetto allo scorso anno, 5 premi in più di seconda categoria e 10 premi in più di terza. I premi di seconda categoria vengono aumentati da 50 a 100mila euro.

Lotteria Italia 2023 2024: biglietti vincenti di prima categoria

I numeri dei biglietti vincenti milionari della Lotteria Italia 2023 sono:

PRIMO PREMIO DA 5 MILIONI: F306831 (venduto a Milano)

SECONDO PREMIO DA 2,5 MILIONI: M382938 (venduto a Campagna - Salerno)

TERZO PREMIO DA 2 MILIONI: I191375 (venduto ad Albuzzano - Pavia)

QUARTO PREMIO DA 1,5 MILIONI: C410438 (venduto a Roncadelle - Brescia)

QUINTO PREMIO DA 1 MILIONE: N454262 (venduto a Montescudo Monte Colombo - Rimini)

Lotteria Italia 2023 2024 seconda categoria: elenco completo

Le serie e i numeri dei 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno, sono:

P 192527 QUARTU SANT’ELENA CA

M 245885 PIETRASANTA LU

F 131600 POLESINE ZIBELLO PR

F 214883 TRIESTE TS

D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ

I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA AR

I 257605 NAPOLI NA

I 063968 PIACENZA PC

N 200785 EBOLI SA

L 207346 OTTAVIANO NA

C 071644 CATANIA CT

M 404056 ROMA RM

P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI

M 462363 ROMA RM

L 327933 SALACONSILINA SA

Terza fascia: due vincite in provincia

La dea bendata ha premiato anche il territorio Vicentino con due biglietti di terza fascia (da 20mila euro) acquistati a Cismon del Grappa (Serie G 267764) e Bassano del Grappa (Serie L 321371).

Lotteria Italia 2023 2024: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo

Come e quando riscuotere le vincite della Lotteria Italia 2023 2024

Il biglietto vincente, integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire "a rischio e pericolo" del possessore) all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; oppure a qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale. Si dovrà presentare la seguente documentazione: documento d'identità; codice fiscale; iban del conto sul quale accreditare la vincita, che viene pagata solitamente entro 45 giorni.

I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto o del promemoria di gioco secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del bollettino ufficiale. Sei mesi di tempo, non pochi. Ma negli ultimi vent'anni si conta un totale di quasi 31 milioni di euro caduti nel dimenticatoio. Il caso più eclatante è quello del 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a essere snobbato. L'ultimo episodio milionario risale al 2016, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata. L'abitudine a non controllare il proprio biglietto non ha abbandonato gli italiani neanche lo scorso anno: circa mezzo milione di euro mai riscosso.

Da sapere: alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia, conclude la nota, non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, le somme corrispondenti ai biglietti vincenti verranno accreditate per intero.

In totale sono stati venduti 6,7 milioni di biglietti (+10% rispetto al 2022), con il Lazio in testa, seguito da Lombardia e Campania. In crescita sono anche le vendite online: 149.706 biglietti, quasi 50mila in più rispetto al 2023