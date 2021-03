Loison tra le “100 Eccellenze italiane 2021” di Forbes

La testata Forbes (in collaborazione con la rivista So Wine So Food) ha pubblicato lo speciale "100 Eccellenze Italiane 2021", allegato al numero di febbraio, e tra i 100 campioni selezionati Loison è stata inserita nella categoria Food.

“Per raggiungere il successo bisogna passare dall’eccellenza: idearla, produrla, distribuirla. Solo dopo, la storia di eccellenza diventa storia di successo” spiega Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, nel suo editoriale, che per questa guida è stato coadiuvato da una brigata di 5 esperti tra cui: Susanna Tanzi (giornalista esperta del settore luxury e delle eccellenze enogastronomiche), Stefano Cocco (giornalista ed editore della rivista So Wine So Food), Luca Gardini (Migliore sommelier del Mondo 2010).

"E' un grande riconoscimento per un piccolo laboratorio di pasticceria - racconta Dario Loison -. In questo difficile anno appena trascorso abbiamo puntato tantissimo su digitalizzazione commerciale, per rendere più snella la vendita on line, e digitalizzazione produttiva, ottimizzando le fasi di condivisione e di controllo nei processi per migliorare gli standard. In Loison questo processo è iniziato 4 anni fa e oggi si sta completando, ed è questa la vera innovazione del 2021".

“Rientrare nelle cento eccellenze italiane selezionate da Forbes, testata autorevolissima che sa mettere in luce quanto di buono c’è in Italia, è un riconoscimento che mi onora e desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, in primis il direttore Alessandro Rossi” - conclude Dario Loison - e la giornalista Susanna Tanzi che ci hanno dato questa opportunità”.