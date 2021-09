Farmaci per i più bisognosi: LloydsFarmacia e Croce Rossa Italiana fanno squadra

Per aderire all'iniziativa basterà aggiungere agli acquisti un farmaco da banco o parafarmaco, selezionati tra quelli più necessari, per donarlo al Progetto ‘Officine della Salute’

LloydsFarmacia e Croce Rossa Italiana lanciano la campagna di raccolta farmaci da destinare alle ‘Officine della Salute’, la rete di servizi integrati per aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione, purtroppo in costante e forte crescita, in considerazione delle nuove povertà amplificate dalla pandemia da Covid-19.

Secondo l'ultimo Report ISTAT sulla povertà, per l’anno 2020 - pubblicato a giugno 2021 - si stima che siano oltre un milione i nuovi poveri che necessitano di aiuto per soddisfare i loro bisogni primari. Quindi, nel 2020 oltre due milioni di famiglie, pari a 5.6 milioni di individui, si sono ritrovate in condizioni di povertà assoluta in Italia, con un’incidenza che è passata dal 6.4% al 7.7%, dal 2019 al 2020.

Le LloydsFarmacia nel Vicentino

È proprio partendo dal desiderio di dare un sostegno concreto ed essere ‘vicino alle persone’ che LloydsFarmacia è partner di Croce Rossa Italiana. La campagna chiama a raccolta anche tutti i cittadini, invitati a dare il proprio contributo per sostenere un progetto di salute solidale. Per tutto il mese di ottobre, nelle tre LloydsFarmacia presenti sul territorio della provincia di Vicenza – di cui una a Malo e due in franchising nelle città di Vicenza e Sandrigo – si potranno aggiungere ai propri acquisti un farmaco da banco o un parafarmaco, a scelta, tra quelli selezionati dalla CRI tra i più utili e necessari. Oltre 600 referenze essenziali per la salute, la prevenzione e il benessere, che le fasce più vulnerabili non possono permettersi, in un’emergenza sanitaria sempre più grave ed evidente.

I farmaci raccolti verranno donati a Croce Rossa e, nello specifico, alle Officine della Salute, distribuite in tutta Italia, che integreranno i servizi già attivi presso gli sportelli sociali e nei Comitati territoriali della Croce Rossa. L’obiettivo è garantire l’accesso gratuito alle cure di medicina primaria e/o specialistica, ma anche promuovere interventi di screening, di prevenzione e di supporto psicologico. La raccolta farmaci, a favore degli assistiti, è fra gli obiettivi prioritari.

“Siamo emozionati e orgogliosi per questa partnership, che ci onora - commenta Domenico Laporta, Amministratore delegato gruppo ADMENTA Italia-LloydsFarmacia - Essere al fianco della Croce Rossa Italiana è in linea con quanto necessario, oggi più che mai, per presidiare la salute e il benessere sul territorio. Sempre più fasce della popolazione non possono permettersi servizi e prodotti essenziali, le conseguenze sociali della pandemia e le crisi umanitarie sono all’ordine del giorno. Quanto fa Croce Rossa, quotidianamente in Italia e nel mondo, è la testimonianza tangibile e luminosa di cosa possano fare sul campo esperti e volontari, appassionati e motivati da una causa essenziale e condivisa. Il nostro grazie va a Croce Rossa Italiana per il lavoro già fatto e che faremo insieme. Ringraziamo fin d’ora i nostri farmacisti e i dipendenti tutti che hanno aderito con entusiasmo e tutti coloro che sceglieranno di partecipare alla Campagna. Insieme a Croce Rossa, possiamo dare il nostro contributo, ‘vicino alle persone’.”

“Sin dall’inizio della pandemia di Covid-19 - sottolinea Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana – la CRI ha voluto essere accanto ad ogni vulnerabilità. Durante il lockdown non siamo stati solo sulle ambulanze o nelle corsie, ma abbiamo bussato ad ogni porta e risposto ad ogni richiesta. Questa complessa attività abbiamo voluto denominarla ‘Il tempo della gentilezza’ ed è stata possibile grazie a partner importanti e sensibili come accade con LloydsFarmacia. Eppure l’emergenza non è finita, anzi per certi versi si è amplificata. Per questo, la campagna di raccolta farmaci, anche in collaborazione con i volontari CRI dei territori coinvolti, rappresenta la naturale prosecuzione di quella ‘gentilezza’ di cui c’è tanto bisogno. Grazie a chi vorrà contribuire con un piccolo acquisto a questa grande iniziativa che ci consente di essere ancora di più ‘Un’Italia che aiuta’”.