Tara & Cristian, un like che riaccende le speranze

Da quasi un anno non stanno più insieme, con un video sui social l'ex tronista aveva annunciato la fine della loro storia. Lei, spesso punzecchiata dai followers, sbotta perchè non ama parlare del suo ex che ora, a sorpresa è tornato, seppur virtualmente

A sorpresa, sul profilo instagram di Tara Gabrieletto compare un like che ha lasciato in molti di stucco. L'ex marito Cristian Gallella, che da mesi latita dai social, ha infatti messo un mi piace all'ultimo scatto che immortala l'influencer vicentina alle prese con la sua nuova attività di toelettatura cani. L'ex corteggiatrice sta infatti seguendo un corso in accademia con l'intento di aprire un esercizio commerciale tutto suo data la grande passione per gli animali, condivisa con l'ex tronista.

Eppure non più tardi di una settimana fa, la vicentina aveva risposto ai fans, quasi scocciata, che tra lei e Gallella non c'era più nulla, se non rapporti civili da persone adulte quali sono.

Forse i rapporti si sono fatti distesi? Forse quello del Gallella è un tentativo di riconquista? Sta di fatto che la coppia ha sempre mantenuto il massimo riserbo sui motivi li hanno portati alla separazione e da allora non è uscita alcuna dichiarazione: lei è tornata a Roma, nella casa che prima condivideva con l'ex tronista, lui a parte qualche apparizione social subito dopo la rottura, è scomparso.