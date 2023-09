«Il libro di Roberto Vannacci, il caso editoriale dell'anno, meritava un controcanto. Tutto si può pensare, infatti, tranne che prenderne sotto gamba il successo, trattando con sufficienza quella che pure è una palese operazione di marketing politico, anche se con una valenza in più, al di là delle boutade e del ridicolo: la rivendicazione di una diversità antropologica reazionaria». In una nota diffusa ieri 11 settembre usa queste parole il giornalista vicentino Alessio Mannino. Che al saggio di Vannacci ha dedicato un pamphlet tutto pepe, una sorta di instant book, con un titolo che non lascia molto all'immagianrio. «Vannacci al contrario: stroncatura senza pregiudizi di un libro comicamente tragico». Questo per l'appunto è il titolo scelto da Mannino che come Vannacci, quasi fosse una demi-volée in un match immaginario, per la pubblicazione opta per la piattaforma Amazon. Il pamphlet, pronto dal 5 settembre, già da ora è ordinabile sia in formato elettronico che cartaceo. E allora ci sta anche un po' «di divertissement» quindi: ma un divertissement «serio» fa sapere ai taccuini di Vicenzatoday.it l'autore vicentino, classe 1980. «Perché seria è la posta in gioco: contrastare non tanto una visione del mondo manichea, ma il manicheismo in sé, quel vizio di tracciare un abisso» fra gli uomini e le idee che professano, spaccando «la realtà in due fronti», o di qua o di là. Bene contro male, «da un lato la presunta maggioranza e dall'altro le minoranze, o gli eccentrici, come li chiama il parà».

«Io - scrive ancora il giornalista nella nota diffusa ieri - comunque ho scritto il mio ultimo libro, fra il serio e il faceto, ma soprattutto il serio, dal momento che un controcanto ci stava. Perché il mattone del generalissimo è un libro comicamente tragico, non tragicamente comico. Pacchianamente sinistro, non folcloristico. E poi c'era quell'«equivoco sulla libertà di cui l'Occidente sarebbe depositario»: una libertà «fantomatica, che vale per chi ha abbastanza denaro per potersela permettere». Una visione che «proprio non mi andava a genio» dice Mannino.

Quest'ultimo, già autore fra gli altri di «Mare monstrum» nel 2014 e di «Disciplina del caos» nel 2021, come ribadisce alle telecamere di Vicenzatoday.it non sposa una critica a Vannacci da un punto di vista liberale o pro mercato. Una «Weltanschauung» che il giornalista non ha mai digerito. Tanto che la «stroncatura» radicale nei confronti dei punti deboli della narrazione messa nero su bianco dal generale, riguarda in primis «questa idea di buonsenso a senso unico»: un approccio che costituisce il filo conduttore del libro di Mannino. La querelle attorno alla fatica letteraria del generale spezzino, rispetto alla quale detrattori e sostenitori si stanno scontrando da settimane (comprese le ragioni profonde che gli avrebbero inimicato alcuni settori dell'esercito), aveva raggiunto l'apice peraltro quando il militare finì nel mirino del ministro della Difesa Guido Crosetto.

