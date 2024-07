Ddl Nordio? Una Wikileaks europea per contrattaccare dopo il colpo inferto al giornalismo, quello vero IL CORSIVO La norma bavaglio licenziata definitivamente a Montecitorio è l'ultimo capitolo di una parabola classista iniziata molto tempo fa da un kombinat, non solo politico, ostile all'informazione: ora però è la parte buona della categoria che deve reagire in modo duro e innovativo

il giornalista Andrea Purgatori (repertorio Today.it)

Il disegno di legge sulla modifica dell'abuso d'ufficio fortemente voluto dal Guardasigilli Carlo Nordio, il Ddl Nordio appunto, è stato definitivamente approvato dalla Camera dei deputati poche ore fa. Ferme restando le ben note considerazioni sul «tana libera tutti» per i colletti bianchi, con tutto il bagaglio odiosamente classista che la novità porta con sé, c'è una parte della norma che va oltre. E che, sempre nel solco del più odioso classismo, azzanna alla giugulare la libertà di stampa. Si tratta della «stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni». Infatti «non potrà essere citato alcun dialogo che non sia stato riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento anche se acquisito al processo» (il Fatto dell'11 luglio 2024 in pagina 2).

Che si tratti di uno stratagemma concepito meschinamente per evitare che i giornalisti, quelli veri rimasti sulla piazza, possano passare ai raggi X l'operato dei potentati politici, economici, iniziatici, religiosi, giudiziari, scientifici, mediatici e mafiosi che albergano nella suite extra lusso in cui per gli amici degli amici è stato trasformato, con abuso edilizio annesso, il Belpaese, lo sanno pure lorsignori. Infatti la caciara che in questo scorcio d'estate accompagna la novità efebicamente uscita da Montecitorio serve appunto per mascherare la vergogna. Che però rigurgita su inesorabile come il rutto di quelle signore griffate cellophane che non riescono a trattenerlo dopo aver consumato il rito dello spritz troppo voracemente: prese come sono, con una guerra mondiale alle porte, tra una «stories» su Instagram e un gossip estivo sulle corna della migliore amica.

Il punto è un altro però. Gli operatori dell'informazione hanno intenzione di rimanere con le mani in mano? Ovviamente è scontata la baldanza del fuoco amico dei sedicenti cronisti di turno. Su questi diversamente giornalisti, che da sempre tifano per ogni modifica della legge che tenga al riparo dallo sguardo dei media i loro danti causa, nonché i truogoli che questi apparecchiano per cortigiani e cortigiane di contorno, serve una attenta riflessione. Le mine che queste persone hanno piazzato negli anni nel campo dell'opinione pubblica sono note agli addetti ai lavori, ma non vengono denunciate a sufficienza. È un lavoro sporco, di cui prima o poi chi ha a cuore una informazione non teleguidata, cioè «i veri spala-merda», come a inizio '900 negli Usa venivano chiamati i giornalisti investigativi, dovrà farsi carico con maggiore intensità.

Comunque additare ogni responsabilità al ministro Nordio, all'esecutivo di cui è membro di primo piano o alla maggioranza che lo sorregge sarebbe scorretto e falso. Chi ricorda il sapore criminogeno della legge Cartabia licenziata al tempo del governo Draghi? La politica, da decenni, senza distinzione di colore o congrega, ha nel dna il tentativo di imbrigliare il pensiero critico o quel poco che ne rimane. Il che vale non solo per la politica, ma per qualsiasi tipo di potere. Questa situazione ha cominciato ad incancrenirsi quando negli anni '80 la Cassazione civile ha stabilito il decalogo, ossia le linee guida, per la diffamazione a mezzo stampa. Da subito ci fu chi capì, come spiegò Franco Abruzzo, decano dei cronisti lombardi, che quello sarebbe stato l'inizio dell'era del bavaglio.

Si tratta di un provvedimento infingardo, che dà alla magistratura un potere che non le spetta con l'obiettivo di ampliare lo strumentario di chi preferisce il bavaglio alla dialettica. Ma che di più mette l'ordinamento italiano nella condizione umiliante che a normare che cosa possa o non possa essere diffamatorio non sia la legge, bensì un pronunciamento fuori dal tempo degli Ermellini: che introduce senza alcuna base degna di questo nome, una nozione, quella della continenza, che dà al giudice il potere di vita o di morte non solo sul lavoro del cronista, ma sulla libertà di espressione di ogni cittadino.

In tutti questi anni si è parlato alla nausea di riformare la disciplina, magari depenalizzandola o magari introducendo alcune sacrosante correzioni, ma nonostante tutto la prima ad essere stata refrattaria è stata una certa parte del mondo dell'informazione: che non ha alcuna intenzione di mettere in discussione lo status quo. La cosa che fa venire l'orticaria è che l'Ordine dei giornalisti continui ad organizzare corsi sulla deontologia cui vengono invitati alcuni pseudo colleghi, che dal basso dei loro manuali stampati più o meno in proprio, che leggono, forse, solo loro, incensano acriticamente quel decalogo senza far presente che sia tanto ingiusto quanto deplorevole.

Tuttavia le norme che rendono difficile, talvolta impossibile, l'esercizio della nostra professione sono molte altre. La punibilità di chi pubblica documenti coperti dal segreto di Stato ne è un esempio: cosa che espone ogni giornalista italiano e non solo al metodo riservato dal governo Usa a Julian Assange. Se in linea generale è corretto che l'ordinamento punisca il pubblico ufficiale che rivela documenti riservati, non si capisce come possa essere colpito invece il giornalista che ne divulghi il contenuto. Per di più non esiste infatti ragion di Stato che tenga in questi casi: soprattutto quando ad essere coperto dal segreto ci sono crimini di guerra e altre condotte massimamente esecrabili. La vicenda Assange ce lo insegna.

Ancora, un altro ambito in cui al magistrato è assicurato un potere arbitrario, riguarda la possibilità di proibire le audio-video registrazioni o le fotografie durante lo svolgimento del dibattimento in aula. Questa riservatezza è doverosa per i minori, per gli infiltrati delle forze dell'ordine nella malavita, in alcuni casi per coloro che operano nell'intelligence o per i collaboratori di giustizia.

Per il resto non ci deve e non ci può essere quella discrezionalità che oggi il codice di procedura penale colpevolmente concede: con l'effetto ridicolo di condotte che cambiano da tribunale a tribunale solo perché ad un giudice gira in un verso piuttosto che in un altro. Stendiamo poi un velo pietoso con cui le pubbliche amministrazioni violano o eludono gli obblighi sulla trasparenza e sull'accesso agli atti, quasi sempre confidando sull'inerzia più o meno voluta di ampi settori della magistratura.

Tra le critiche più ipocritamente assortite che si sentono ripetere sulla necessità di limitare la pubblicazione delle intercettazioni ce n'è una grave e idiota al contempo: che grida vendetta al cospetto di Bombolo. «Bisogna attenersi solo ai fatti penalmente rilevanti» è il refrain di politici, avvocati, molti magistrati, molti giornalisti, imprenditori, criminali e via dicendo nel discount delle opinioni in saldo. Ma chi lo dice? Chi diamine dice che nella pancia di un procedimento giudiziario, in primis quando tocca il potente di turno, non ci siano spunti interessanti sia sul piano penale, ma anche sociale, storico, economico, giornalistico o cosa diavolo altro? Chi può stabilire questo confine? Chi può stabilire se una notizia si di rilevanza pubblica? Lo può fare solo il giornalista, che in caso di condotte incongrue ne risponderà al Consiglio di disciplina: punto.

A coloro, specie nelle istituzioni, che si professano democratici, che si professano critici alla radice dei despoti come Vladimir Putin, va detta una cosa in faccia. Lo dimostrino, buttando nel cesso lo scempio del Ddl Nordio al primo passaggio parlamentare utile. Siccome però questo desiderio difficilmente si avvererà, «i giornalisti giornalisti», come diceva il compianto Andrea Purgatori (in foto), hanno comunque il dovere di guardare avanti. E di cominciare a pensare a strumenti utili e praticabili affinché sia pubblicato ciò che la legge impedisce di fare contro ogni ragione.

Va seguito con attenzione il parterre di coloro i quali in questi mesi hanno pensato, pur da punti di partenza diversi, ad una strada innovativa, una sorta di Wikileaks europea collettiva, magari gestita come una Ong indipendente. Che in uno Stato diverso dall'Italia, che non abiura il giornalismo, specie quello d'inchiesta, ospiti una piattaforma inviolabile, organizzata come una vera e propria testata open source dedicata ai dossier che i regimi di ogni dove vorrebbero rimanessero sotto traccia. Riferendosi all'informazione ancora una volta «oggi quel cane da guardia viene gravemente ferito. Speriamo che si rialzi presto e si ribelli nelle aule giudiziarie e faccia dichiarare illegittime queste norme criminogene», scrive su il Fatto di oggi 12 luglio in pagina 10 l'ex vicesindaco di Desio Lucrezia Ricchiutti. Seguire la via delle carte bollate va bene, ma serve pure un cambio di passo: da marcia a carica. I tempi sono maturi. «A brigante, brigante e mezzo» diceva Sandro Pertini.