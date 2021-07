Cantieri in città, restringimenti in viale della Pace e in viale Trieste

In viale della Pace la carreggiata verrà temporaneamente ristretta in prossimità dell'intersezione con via Pittoni. Verranno istituiti quindi la direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via Pittoni e il transito a senso unico alternato su viale della Pace. I lavori, eseguiti da Servizi a rete, partiranno venerdì 23 luglio e termineranno non oltre lunedì 26 luglio.

Nel periodo compreso tra lunedì 26 luglio e il 31 agosto saranno interessati da lavori anche viale Trieste, in prossimità delle laterali via Prospero Alpino e via Nievo; viale Fiume, via Gagliardotti, via Prospero Alpino, via Parenzo, via Nievo, via Bonioli, e via Sandri.

Nei tratti di viale Trieste e viale Fiume interessati dai lavori è garantito comunque il doppio senso di circolazione, così come il transito nella rotatoria tra i due viali. Verrà ridotta la sosta laterale e chiuse le corsie ciclabile nei tratti interessati progressivamente dai lavori.

In via Gagliardotti, Prospero Alpino, Parenzo, Nievo, Bonoli e Sandri sarà comunque garantita l’ordinaria viabilità, con restringimenti puntuali.