Cantiere in viale Diaz, carreggiata sud chiusa

Per consentire un intervento di manutenzione della cabina elettrica di viale Diaz, domenica 25 ottobre, dalle 7.30 alle 9.30, saranno chiuse al transito le corsie di marcia della carreggiata sud, nel tratto compreso tra le rotatorie di viale Ferrarin e dell’Albera.

I veicoli diretti dalla rotatoria dell'Albera verso viale Dal Verme e strada Marosticana verranno deviati su viale Trento, viale D'Alviano e via Medici. L'ingresso e l'uscita da via Divisione Folgore potrà avvenire unicamente dalla rotatoria di viale Ferrarin, con l'assistenza di movieri.

Nessuna variazione è prevista per le corsie della carreggiata nord, da viale Ferrarin verso la rotatoria dell'Albera. La segnaletica con le previste deviazioni verrà posizionata in loco per orientare gli automobilisti. In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato a domenica 8 novembre, sempre dalle 7.30 alle 9.30.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili nel portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.