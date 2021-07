Mobilità, modifiche alla circolazione da lunedì 19 luglio

Lunedì 19 luglio prenderanno il via alcuni lavori di scavo per il rifacimento di sottoservizi, anche a servizio del cantiere nell'area "ex Centrale del latte", e per l'asfaltatura di un tratto di via Medici compreso tra via Castelfidardo e via Mentana.

L'intervento, che si protrarrà per 25 giorni circa, richiederà la chiusura della carreggiata di via Medici e dell'incrocio con via Goito.

Inoltre, per consentire l'esecuzione di interventi sui sottoservizi a cura di Sar, sempre lunedì 19 luglio in Levà degli Angeli sarà chiusa la svolta su Largo Goethe. Resta consentita la direzione verso la rotatoria di piazza XX Settembre, ove sarà possibile invertire la marcia e raggiungere Largo Goethe e contra' Vittorio Veneto. Potrebbero verificarsi rallentamenti alla circolazione.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link https://vicenza.luceverde.it/.