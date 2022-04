Lavori in piazza Duomo e contrà delle Grazie: cambia la viabilità

Lunedì 4 aprile prenderanno il via i lavori di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche in piazza Duomo a cura di Agsm Aim.

Le opere, che comprendono il rinnovamento della rete di distribuzione del gas naturale, l’estensione del servizio di telecomunicazioni e il potenziamento della rete di energia elettrica, interesseranno i lati sud e ovest di piazza Duomo e l'incrocio con contra’ Vescovado.

I lavori si protrarranno per 35 giorni, salvo condizioni meteo avverse, e saranno estesi anche al sabato mattina.

Durante l’intervento saranno garantiti il mercato settimanale e l’esercizio dei banchi alimentari del giovedì, che non subiranno spostamenti. I residenti che parcheggiano attualmente sugli stalli gialli, potranno usufruire di posti alternativi messi a disposizione al parcheggio Verdi.

Per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione a seguito del cedimento di una condotta della fognatura molto vetusta, da lunedì 4 aprile contra' delle Grazie sarà chiusa al traffico. Per l'uscita dalla Ztl gli autorizzati potranno portarsi su contra' Pallamaio.

I lavori si protrarranno, condizioni meteo permettendo, fino a venerdì 8.

L’intervento è stato programmato da Viacqua in modo da non sovrapporsi ai lavori in fase di conclusione lungo viale Eretenio, riducendo il più possibile il disagio alla circolazione.