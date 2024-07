Lavori urgenti per la risistemazione del tetto di palazzo Trissino

È stata approvata la delibera di giunta relativa alla riqualificazione della copertura di palazzo Trissino. Una consistente porzione di tetto dell’edificio storico situato in centro città, oggi sede del Comune di Vicenza necessita di urgenti lavori di risistemazione.

«In questi spazi, un tempo adibiti a uffici comunali ma ormai abbandonati, il tetto non è più in condizioni adeguate - spiega Cristiano Spiller, assessore ai lavori pubblici -. Su questa copertura del palazzo c’era un progetto di risistemazione già dal 2018, finanziato con 825.000 euro, ma che è rimasto fermo per molti anni. Purtroppo le risorse di un tempo, con i costi attuali, non sono più sufficienti e abbiamo quindi dovuto aumentare il capitolo destinato a questo intervento fino a 1.200.000 euro».

Le condizioni della porzione di copertura, situata all’ultimo piano, nell’angolo del palazzo all’incrocio tra corso Palladio e contrà del Monte, sono preoccupanti: le travi sono a vista e mancano completamente i controsoffitti. Ci sono inoltre diversi fori nel tetto e sono ben evidenti alcune pietre storiche dell’edificio. Nel sottotetto passano poi anche alcuni impianti che meritano anch’essi un intervento di riqualificazione.

Una delibera di giunta datata dicembre 2018 approvava il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della copertura di palazzo Trissino, con un primo stralcio dei lavori per un importo complessivo di 525.000 euro. A novembre del 2019, un’altra delibera di giunta, approvava il progetto definitivo del secondo stralcio, per un valore di 300.000 euro: i due progetti di stralcio sono dunque stati uniti in un unico progetto esecutivo. La mancata esecuzione dei lavori, ha costretto l’attuale amministrazione a dare incarico a un professionista di eseguire una revisione del progetto esecutivo, a seguito della variazione delle normative e soprattutto dell’aggiornamento dei costi.

E' stata approvata una variazione di bilancio che ha stanziato ulteriori 375.000 euro per l’intervento di riqualificazione, finanziati con avanzo destinato agli investimenti. Il progetto esecutivo è stato infine riapprovato dall’attuale giunta, con un importo complessivo aggiornato di 1.200.000 euro.

«Questo intervento è assolutamente necessario – conclude l’assessore Spiller -. L’operazione permetterà di recuperare in futuro questi spazi oggi inutilizzati, riqualificando questa parte di palazzo e mettendola in sicurezza. Palazzo Trissino non solo è un edificio storico di Vicenza, ma è la sede del municipio: si tratta quindi di un edificio che appartiene alla città e a tutti i vicentini. Riteniamo dunque che sia doveroso conservare questo luogo al meglio possibile».