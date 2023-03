Poste, al via i lavori all'ufficio di Zovencedo

L'ufficio postale di Zovencedo sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti e favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante i lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Zovencedo i servizi attraverso uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Grancona, disponibile da venerdì 3 marzo.

L’ufficio postale di Grancona, in via Pederiva, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Le Poste di Grancona hanno uno sportello automatico Postamat, attivo ogni giorno 24 ore su 24, per i prelievi di contante e per le operazioni consentite. Sportelli Postamat sono disponibili anche a Villaga e San Germano dei Berici.