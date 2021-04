Lavori all'ufficio postale, accesso limitato

Aperto per il ritiro di raccomandate e pacchi e per il servizio di caselle postali dalle ore 12 alle ore 13. Sempre attivo lo sportello automatico

Poste Italiane comunica che da lunedì 12 a giovedì 15 aprile l’Ufficio Postale di Bassano del Grappa (piazza Paolo VI) sarà interessato da lavori di ristrutturazione.

Durante il periodo degli interventi, l’Ufficio Postale sarà aperto per il ritiro di raccomandate e pacchi e per il servizio di caselle postali dalle ore 12 alle ore 13 (e dalle 10 di venerdì 16). Resterà in funzione anche lo sportello automatico Postamat all’esterno dell’Ufficio postale per il ritiro di contante, il pagamento di bollette, ricariche telefoniche ed altre operazioni.

Poste Italiane precisa che in questi giorni sono stati potenziati, e sono aperti tutti i giorni di mattina, gli altri Uffici Postali della città: Bassano 1 (Angarano), Bassano 2 (Marchesane), Bassano 3 (via Passalacqua) e Campese. Altri Uffici Postali sono disponibili a San Giuseppe di Cassola, Spin, Fellette, Pove del Grappa.

Per limitare al massimo gli assembramenti nei pressi degli Uffici Postali del territorio, Poste Italiane invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi, in particolare la rete degli sportelli automatici Postamat le App BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it.

L’Ufficio Postale di Bassano del Grappa riaprirà venerdì 16 aprile con il consueto orario, da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.35.